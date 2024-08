Votuporanguense enfrenta o Grêmio Prudente na Arena Plínio Marin

O Pantera Alvinegro está classificado para segunda fase da Copa Paulista, já o Carcará eliminado da competição. O duelo ocorre neste sábado (17), às 15h.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou nesta sexta-feira (16.ago) a preparação para o duelo válido pela 10ª rodada, fechamento da primeira fase da Copa Paulista, diante do Grêmio Prudente, já eliminado na competição. O confronto que revive a final do Paulistão A3, vencido pelo CAV, ocorre neste sábado (17), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Esse é o quinto jogo entre o Pantera Alvinegro e o Carcará nesta temporada. Na Série A2 do Paulistão de 2025, esse encontro promete se repetir outras vezes.

Para este compromisso, o já classificado Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa, terá o retorno de nomes importantes como: João Paulo e Léo Paraíso que não estiveram na derrota para o Vocem, por 1 a 0, na última rodada, em Assis. Outro atleta que está liberado para reestrear pelo Pantera Alvinegro é o lateral-direito Vinicius Baracioli, que voltou de empréstimo ao Água Santa.

Por outro lado, Vinicius Bala, Felipe Costa e Israel não serão relacionados para o jogo, apesar dos avanços na recuperação. Por falar em evolução, o defensor Welligton Rocha, que sofreu uma lesão séria ainda no Campeonato Paulista, já está treinando com bola.

Para apitar o confronto, a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou o árbitro Rodrigo Fernandes Júnior, auxiliado por Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Matheus Guilherme Biselli da Cruz; o quarto árbitro será Clayton de Oliveira Dutra e o analista de vídeo Luiz Vanderlei Martinucho.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

Copa Paulista Sicredi 2024

Os 26 times da Copa Paulista foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral.

A segunda fase se inicia nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não haverá sorteio. Os duelos serão decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente.

O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final.

O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.