Câmara Municipal presta homenagem aos atletas que disputaram os Jogos da Melhor Idade

Por iniciativa do vereador professor Djalma Nogueira, a Câmara Municipal de Votuporanga homenageou os atletas que representaram Votuporanga nos Jogos da Melhor Idade.

O vereador Djalma concedeu na sessão desta segunda-feira (13/6) Voto de Congratulação aos atletas votuporanguenses e comissão técnica da Secretaria de Municipal de Esportes e Lazer que participaram dos Jogos da Melhor Idade – JOMI realizado recentemente em Araçatuba.

Participaram no total mais de 2,1 mil atletas de 47 Municípios da região, que disputaram 14 modalidades esportivas. “A delegação de Votuporanga terminou os Jogos Regionais em 9º lugar, onde participaram aproximadamente 19 integrantes, entre atletas, comissão técnica e profissionais da Secretaria de Esportes e Lazer.

Considerando todo o trabalho realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga que cada vez mais incentiva os idosos para o caminho dos esportes, trabalho este que vem trazendo resultados positivos a todos os envolvidos Votuporanga trouxe medalhas de prata e bronze em 9 modalidades, com destaque para as atletas JERUSALINA FERREIRA CESÁRIO (xadrez) e ISABEL PEREIRA DOS SANTOS (atletismo), que se classificaram para a fase final do Estado, que será realizada em Presidente Prudente, entre os dias 29 de junho e 03 de julho. Nesse contexto, nada mais justo do que esta casa de Leis prestar essa homenagem a toda a delegação de Votuporanga que dignificou o nome do Município durante a 24ª edição dos JOGOS DA MELHOR IDADE”, justifica o parlamentar