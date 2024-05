Região noroeste chega a 36 mortes por dengue

Em atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta-feira (24), foram confirmadas mortes por dengue em diversas cidades do noroeste paulista. Barbosa, Tabapuã, Votuporanga, Palmares Paulista e Irapuã estão entre os municípios afetados.

Em Barbosa, foi registrada a primeira morte por dengue deste ano. A vítima é uma mulher com idade entre 50 e 64 anos. Ela apresentou os sintomas a partir do dia 17 de maio e faleceu em 22 de maio.

Tabapuã também confirmou sua primeira morte pela doença, uma idosa de 80 anos que começou a apresentar sintomas em 21 de abril e faleceu em 6 de maio.

Palmares Paulista teve o segundo óbito por dengue, uma mulher de 80 anos que apresentou sintomas em 6 de março e morreu no mesmo dia.

Irapuã também registrou a segunda morte do ano, um homem entre 35 e 49 anos, com sintomas a partir de 27 de abril e falecimento em 7 de maio.

Em Votuporanga, foi confirmada a sétima morte por dengue. A vítima é uma mulher com mais de 80 anos, que começou a apresentar sintomas em 24 de março e faleceu em 6 de abril.

No total, na região do noroeste paulista, há mais de 31 mil casos e 36 mortes por dengue. As cidades com mais óbitos são Votuporanga (7), Catanduva (4), Olímpia (3), Mirassolândia (2), Rio Preto (2), Palmares Paulista (2), Itajobi (2), Parisi (2), Irapuã (2), Onda Verde (1), Barbosa (1), Bady Bassitt (1), Elisiário (1), Araçatuba (1), Ariranha (1), Lourdes (1), São Francisco (1), Cajobi (1) e Tabapuã (1).