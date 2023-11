Santa Casa de Votuporanga ensina como se preparar para aleitamento materno

Encontro de Famílias Grávidas será no próximo dia 30, a partir das 19h, no auditório do RH

O aleitamento materno é uma parte fundamental dos primeiros meses de vida do bebê, proporcionando nutrientes essenciais, fortalecendo o vínculo mãe-neném e promovendo a saúde infantil a longo prazo. Preparar-se para essa jornada pode fazer toda a diferença e a Santa Casa de Votuporanga está à disposição das gestantes para auxiliar neste processo lindo e desafiador.

O Encontro de Famílias Grávidas deste mês vai falar sobre isso: preparo da amamentação. A atividade será no dia 30, às 19h, no auditório do RH, com a enfermeira e especialista em aleitamento, Gessimária Ramos.

Na ocasião, as gestantes serão guiadas pela especialista em aleitamento, que destaca a importância de se preparar emocionalmente para esse momento íntimo e especial. “O foco da preparação na Santa Casa é não apenas informar, mas também empoderar as mamães. O conhecimento e a confiança resultantes são fundamentais para uma jornada de amamentação bem-sucedida”, destacou a enfermeira.

O Encontro de Famílias Grávidas não apenas fornece informações, mas também inspira confiança, permitindo que as futuras mães se sintam capacitadas e preparadas para a chegada de seus filhos. “Iremos apresentar técnicas de amamentação, garantindo que as participantes adquiram conhecimentos sobre posições adequadas, pega correta e outras práticas essenciais”, complementou.

As edições reúnem não apenas as gestantes, mas também familiares e amigos, criando uma rede de apoio valiosa. “A troca de experiências entre mães e a orientação de profissionais capacitados criam um ambiente de apoio mútuo, fornecendo uma base sólida para enfrentar os desafios e celebrar as alegrias da amamentação”, destacou.

A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez e não é necessária inscrição.

Preparação para o Aleitamento Materno: Dicas Essenciais

1. Eduque-se Antes do Parto:

Informe-se sobre os benefícios do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mãe.

Participe de aulas de preparação para o parto que incluam informações sobre o aleitamento.

2. Estabeleça uma Rede de Apoio:

Compartilhe seus planos de amamentação com parceiro, familiares e amigos próximos.

Converse com outras mães que já passaram pela experiência do aleitamento materno.

3. Conheça os Recursos Disponíveis:

Saiba onde encontrar apoio profissional, como consultoras de lactação e grupos de apoio à amamentação.

Familiarize-se com aplicativos e recursos online que oferecem informações sobre amamentação.

4. Monte um Espaço Confortável:

Crie um local tranquilo e confortável para amamentar em casa. Invista em travesseiros de amamentação para apoio e conforto.

5. Invista em Sutiãs de Amamentação:

Adquira sutiãs de amamentação confortáveis e práticos para facilitar o acesso durante as mamadas.

6. Pratique a Posição Correta:

Aprenda diferentes posições de amamentação para encontrar a mais confortável para você e o bebê. Mantenha a boca do bebê alinhada com o mamilo para evitar desconforto.