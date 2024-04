Consultórios Municipais realizam atualização de carteira de vacina nas unidades escolares em Votuporanga

Consultórios Municipais realizam atualização de carteira de vacina nas unidades escolares

Iniciativa é proposta pela Secretaria Estadual da Saúde e tem como objetivo ampliar as coberturas de vacinas

Com o intuito de aumentar a cobertura vacinal no município, a Secretaria da Saúde de Votuporanga vem promovendo diversas ações para reforçar à importância de manter a carteira de vacina atualizada. Nesta semana, a equipe do Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, que fica no Jardim Carobeiras, visitou o CEMEI “Vandira Figueira Da Costa Zacarias”, realizando o trabalho de imunização nas crianças que estão matriculadas na instituição.

Outra unidade de saúde que também já realizou a ação foi a equipe do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, que abrange a região do bairro Jardim das Palmeiras I. Na ocasião, visitaram o CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”. Nesta quinta-feira (11/4), os profissionais do Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, localizado na região do Paineiras, visitaram o CEMEI “Luiza Giacomini”.

O trabalho vem sendo realizado também por outras unidades. A iniciativa é proposta pela Secretaria Estadual da Saúde, com a finalidade de manter os pais cientes de que o trabalho de imunização é crucial para a saúde das crianças.

Dia D de vacinação

Além do trabalho nas unidades escolares, todos os Consultórios Municipais realizarão também o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe neste sábado (13/4), das 8h às 16h. Na oportunidade, poderão ser vacinadas as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha e também todos aqueles que precisam atualizar a caderneta de vacina.