Hospital de Base de São José do Rio Preto e Famerp realizam ação de exames gratuitos para diagnóstico de hepatites na região

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP, em parceria com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), promoveu ação inovadora de saúde pública, levando exames gratuitos de diagnóstico para hepatites B e C à população da região. A iniciativa de levar a equipe de médicos até as cidades Parcerias do Bem do HB e outras próximas a Rio Preto, foi realizada em uma van equipada com tecnologia avançada, visitando diversas localidades.

A iniciativa teve por objetivo identificar precocemente casos de hepatites e cirrose oculta, utilizando um moderno aparelho de elastografia móvel, que substitui a necessidade de uma biópsia do fígado. Esse método menos invasivo é fundamental para evitar o desenvolvimento de complicações hepáticas graves.

“Essa parceria entre HB e faculdade de medicina é fundamental para detectarmos as pessoas sem sintomas e tratar para evitar a cirrose, câncer ou um possível transplante uma vez que as hepatites são doenças silenciosas e, às vezes, demoram quase 20 anos para aparecerem os sintomas. Por isso é tão importante fazermos os exames na população”, ressalta Dr. Renato Silva, chefe do Serviço de Transplante de Fígado do HB.

Todos os exames são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso ao diagnóstico para a população de forma segura e eficaz.

Critérios de participação

A equipe médica prioriza a realização dos exames em pessoas que fazem parte de grupos de risco, como indivíduos com histórico de obesidade, diabéticos, pessoas com resistência à insulina, etilismo ou histórico familiar de doenças hepáticas, entre outros fatores.

Esta ação é um importante passo para a promoção da saúde e prevenção de doenças graves, reforçando o compromisso do Hospital de Base e da Famerp com a qualidade de vida da população.

Parceiros do Bem

Nesta ação, os exames foram realizados em colaboradores da Facchini S.A provendo saúde para além das cidades da região, indo até as empresas Parceiras do Bem do Hospital de Base. Fundada em 1950 em Votuporanga, estado de São Paulo, a Facchini é a 2ª maior indústria do pais fabricante de Implementos Rodoviários, desenvolvendo, produzindo e distribuindo a linha completa para a maior parte dos segmentos de transportes para caminhões leves, médios e pesados.

Possui também uma divisão especial para a linha de Reboques agrícolas para tratores e outra linha para Guindastes articulados.