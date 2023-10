Câncer de mama: exposição fotográfica promove conscientização sobre prevenção feminina

Parceria é entre Prefeitura de Votuporanga e Instituto de Cancerologia; abertura será dia 6 de outubro no Parque da Cultura

Em alusão à Campanha Outubro Rosa, mês de prevenção e conscientização ao câncer de mama, mais um ano a Prefeitura de Votuporanga promove a causa, em parceria com o Instituto de Cancerologia, através da 2ª exposição fotográfica “Mulheres de Flores e Aço: o Tecer da Vida”. A abertura será no dia 6 de outubro, às 18h, no Centro de Cultura e Turismo (Parque da Cultura) e seguirá até 11 de novembro; haverá também painéis informativos fixados em pontos de transporte coletivo, na área central, contendo informações sobre a doença.

O trabalho fotográfico retratará mulheres que estão vivenciando o tratamento do câncer de mama ou que já passaram pelo procedimento, além de servir como uma intervenção social para conscientização dos exames regulares e diagnóstico precoce.

De forma itinerante, a exposição será realizada em dois momentos. O primeiro terá início logo após a abertura no dia 6, no Parque da Cultura, com uma mesa redonda de discussão sobre o tema e seguirá até o dia 22 de outubro e o segundo momento será de 23 de outubro até 11 de novembro, no Senac Votuporanga.

Para mais informações, o telefone do Instituto de Cancerologia de Votuporanga é o (17) 3422-3377.