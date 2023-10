Conecta Criança: atrações culturais OssoBanda e Zequinha de Abreu agitam segunda edição do evento

Festa comemorativa será dia 12 de outubro no Parque da Cultura a partir das 15h

10 dias: contagem regressiva para a segunda edição do “Conecta Criança”!

A festa comemorativa para celebrar o Dia das Crianças, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, será realizada no dia 12 de outubro das 15h às 19h no Parque da Cultura e contará com muita diversão e shows musicais.

Este ano, o público poderá conferir o grupo OssoBanda, atração contemplada pelo Edital do Programa de Difusão Cultural promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A banda se apresentará no palco externo, a partir das 17h, contando histórias através de canções autorais ao estilo rock and roll; em seguida, com início às 18h15, haverá no auditório externo, a Batalha de Breaking; e para finalizar, a tradicional Banda Zequinha de Abreu entra em cena a partir das 19h no palco externo.

A realização é da Prefeitura de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade e de todas as Secretarias Municipais em parceria com a Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM, Jornal A Cidade e Léo Clube de Votuporanga.