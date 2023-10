Testemunha ajuda PM a prender autor de furto em Votuporanga

No início da tarde de ontem (02) policiais militares da 3ª Cia do décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior – Votuporanga prenderam indivíduo por furto após receber informações de transeunte.

Durante patrulhamento preventivo ostensivo pela Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, quando um transeunte parou a viatura e relatou que um indivíduo magro adentrou a casa na mesma rua com uma televisão embrulhada em uma colcha.

Ciente de um furto ocorrido mais cedo pela Rua Guerche, onde um indivíduo magro pulou o muro da casa subtraindo um objeto embrulhado em uma colcha, possivelmente uma televisão, a equipe se deslocou até a residência informada pelo transeunte, onde foi atendida pela proprietária da casa.

Informada sobre o motivo de estar no local, autorizou e acompanhou a equipe até o quarto do filho, onde foi localizada a televisão LG em cima da cama embrulhada em uma colcha. A residência furtada estava com o vidro do da porta da sala quebrado e o suspeito com o antebraço esquerdo com ferimentos recentes.

Ao ser indagado sobre o furto relatou que estava apenas guardando a televisão para uma mulher, não sabendo passar maiores informações sobre a mesma. Em contato com a vítima do furto, a mesma reconheceu tanto a televisão quanto a colcha.

Dado voz de prisão, sendo a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça pelo crime de furto qualificado e os objetos apreendidos para posterior restituição a vitima.