Para orientar pais sobre a importância de redobrar os cuidados em casa com a garotada, por conta principalmente da pandemia, aulas on-lines e isolamento social, e propor um diálogo com a população sobre a prevenção de acidentes domésticos, a Santa Casa de Votuporanga realiza uma live nesta quinta-feira, dia 13, a partir das 19h, com o médico pediatra Dr. Antônio Seba, pelo Instagram da Instituição.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, os atendimentos ambulatoriais por acidentes domésticos – que não necessitam de internação – triplicaram em 2020, em comparação com 2019, ou seja, o número saltou de 7.179 atendimentos para 28.939 atendimentos, o que representa um aumento de 303%.

Outro dado que chama a atenção, também oferecido pelo Ministério da Saúde, é o número de ocorrências envolvendo crianças e adolescentes de até 15 anos que dobrou no ano passado. Em 2019, foram 18.525 atendimentos. Já em 2020, o número totalizou 39.285 atendimentos. Um aumento de 112% neste tipo de ocorrência.

Durante o bate-papo, o pediatra irá falar sobre as principais causas de acidentes em cada faixa etária, o que fazer diante de uma ocorrência e, principalmente, como evitar. É possível enviar perguntas para a live pelo e-mail comunica2@santacasavotuporanga.com.br até o meio-dia da quinta-feira ou pelo inbox das redes sociais da Santa Casa.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, afirma que, a cada 15 dias, a Santa Casa realiza essas lives para orientar a população sobre saúde, combate à COVID-19 e prevenção de acidentes e doenças. “Os nossos profissionais ficam à disposição para esclarecer dúvidas sobre temas relevantes e relacionados ao dia a dia. Mais uma vez, contamos com a população para que o bate-papo seja produtivo e participativo. Não temos dúvidas que a informação salva vidas!”, afirmou o provedor da Instituição.