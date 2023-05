HCM promove conscientização durante a Semana Mundial de Doação de Leite Humano

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto realiza ações de conscientização às mães atendidas na instituição sobre a importância do aleitamento materno e doação de leite. Nesta segunda-feira (15), a Unidade Volante Banco de Leite Humano esteve no hospital para orientar as mães. Na quinta-feira (18) será realizada uma roda de conversa com o grupo de pais para orientar as famílias atendidas no HCM.

No ano passado, o Posto de Coleta de Leite Humano do HCM, vinculado ao Banco de Leite Humano de Rio Preto, realizou 4.098 atendimentos e coletou 265 mil litros de leite humano. De janeiro a abril deste ano, já foram coletados mais de 109 mil litros, totalizando 1.697 atendimentos. A enfermeira supervisora da unidade neonatal destaca que em abril foi registrado o recorde de doações, com 33 mil litros de leite humano arrecadados, batendo o recorde dos 31 litros, registrado em agosto de 2022.

“O leite humano é o ideal para o bebê porque contém a quantidade adequada de nutrientes, imunoglobulina, de água, de gordura. É válido lembrar que a mãe produz leite com características correspondentes ao que seu filho prematuro está precisando em determinado momento. Por isso, a importância de estimular o aleitamento”, explica Renata Pereira Rezende, enfermeira supervisora da unidade neonatal e coordenadora do grupo de apoio ao aleitamento materno.

“Às vezes a mãe não consegue amamentar seu filho por uma série de fatores, entre eles, o emocional, doenças, dificuldade de locomoção até o hospital. Então, é extremamente importante a doação de leite porque mesmo sendo o leite de outra mulher é o mais indicado para os recém-nascidos que estão internados no hospital”, destaca Lilian Renata Barucci, enfermeira da unidade canguru e coordenadora do grupo de apoio ao aleitamento materno.

Thaylla Leoni Rodrigues, mãe das gêmeas Isabela e Isis, contou com a doação de leite para amamentar suas filhas prematuras de 29 semanas. As meninas nasceram no HCM no último dia 1º de abril e, no início, a mãe conseguiu amamentar as filhas. Entretanto, nos dias seguintes, ela parou de produzir leite, devido a estresse. “Não tenho nem palavras, é um sentimento de gratidão [às mulheres que doaram o leite]. Querendo ou não, a vida delas depende dessas doações. Quem tem o neném em casa e tem bastante leitinho, doem porque é muito importante. É vida. Os bebês aqui do hospital precisam muito. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho”.

Semana Mundial de Doação de Leite Humano

Instituída no Brasil em 2015, a Semana de Doação de Leite Humano tem como objetivo sensibilizar para a importância da doação de leite humano e incentivar o aleitamento materno.

Quem pode doar?

O Posto de Coleta de Leite Humano faz a coleta do leite das mães que são atendidas no HCM. Prioritariamente, o leite é direcionado ao filho internado na UTI do hospital. Já o excedente é direcionado ao Banco de Leite. Para isso precisam:

– Estar amamentando ou ordenhando leite humano para o próprio filho;

– Apresentar exames pré ou pós-natal compatíveis com a doação de leite humano.

Como doar

A doadora pode entregar o leite no Banco de Leite ou coletar e armazenar o leite excedente em casa. Em ambos os casos, são fornecidos os frascos para armazenamento.

Se quiser ou não puder ir até o Banco de Leite, a Unidade Volante vai até a casa da doadora para colher o leite. Basta telefonar para o telefone do serviço (17) 3214-3422.

Endereço do Banco de Leite: Av. dos Estudantes, 1886 – Vila Aeroporto – São José do Rio Preto