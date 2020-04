Brasil tem 486 mortes e 11.130 casos confirmados de coronavírus

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, volume de contaminações cresceu 8,2% entre sábado e domingo.

O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 11.130, e o total de mortes chegou a 486. Os dados foram divulgados neste domingo pelo Ministério da Saúde. A taxa de letalidade no país é de 4,4%.

No balanço de sábado, o total de infectados era de 10.278, e os mortos eram 433. De um dia para o outro, a quantidade de contaminados subiu 8,2% — 852 novos casos — e mais 54 óbitos foram registrados. Dois estados (Acre e Tocantins) permanecem sem mortes provocadas pela infecção viral.

São Paulo tem o maior número de casos, com 4.620, seguido por Rio (1.394) e Ceará (823). Em relação às mortes, já houve 275 em São Paulo, 64 no Rio e 26 no Ceará.

A região Sudeste concentra 60% dos casos do país. De acordo com o Ministério da Saúde, levando-se em consideração a projeção do IBGE para a população brasileira em 2020, o Brasil tem uma taxa de 5,3 casos por 100 mil habitantes.

Na análise de 388 das 486 mortes já registradas, o Ministério da Saúde informou que em 312 casos (o equivalente a 83%), as vítimas tinham mais de 60 anos. Houve 54 óbitos na faixa etária entre 40 e 59 anos, 20 mortes de pessoas entre 20 e 39 anos e dois óbitos de crianças e jovens de 6 a 19 anos.

Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, dentro dos mesmos 388 casos, 79% das vítimas apresentavam pelo menos um fator de risco, como cardiopatia (211 casos) e diabetes (151).