Mais uma pessoa morre vítima de dengue na região noroeste

A sétima morte por dengue em Catanduva neste ano foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira (19). A vítima, um homem com mais de 80 anos, começou a apresentar os sintomas no dia 13 de maio e faleceu no dia 21 do mesmo mês.

No total, a cidade registra mais de 4.282 casos confirmados da doença.

Situação preocupante no noroeste paulista

O noroeste paulista enfrenta um cenário preocupante com relação à dengue. Ao todo, a região soma mais de 50 mil casos confirmados e 52 mortes pela doença. As cidades mais afetadas são:

Votuporanga (9 mortes)

Catanduva (7 mortes)

Olímpia (4 mortes)

Ariranha (3 mortes)

Irapuã (3 mortes)

Rio Preto (2 mortes)

Itajobi (2 mortes)

Parisi (2 mortes)

Mirassolândia (2 mortes)

Pindorama (2 mortes)

Palmares Paulista (2 mortes)

Araçatuba (2 mortes)

São Francisco (1 morte)

Bady Bassitt (1 morte)

Onda Verde (1 morte)

Lourdes (1 morte)

Cajobi (1 morte)

Barbosa (1 morte)

Santa Clara D´Oeste (1 morte)

Tabapuã (1 morte)

Cardoso (1 morte)

Severínia (1 morte)

Penápolis (1 morte)

Elisiário (1 morte)