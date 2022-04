Hemocentro de Rio Preto alerta para estoque de sangue em níveis 80% abaixo do ideal

O Hemocentro de Rio Preto está com o estoque dos tipos sanguíneos A+, AB+, O- e AB- abaixo do ideal e em níveis críticos. O fluxo de doadores diminuiu em 80% e, consequentemente, houve uma baixa expressiva nos estoques. O Hemocentro, que é responsável pelo abastecimento de 39 instituições de Rio Preto e região, orienta que os doadores realizem previamente o agendamento por telefone. Atualmente, o Hemocentro necessita 100 doações de sangue diárias para suprir a demanda.

O abastecimento do banco de sangue é necessário para atender vítimas de acidentes graves, transfusões de pacientes diagnosticados com Covid-19, pessoas que necessitam de cirurgias e pacientes com doenças graves que passam por situações nas quais o organismo não produz as células sanguíneas necessárias como, por exemplo, leucemia e câncer.

No Brasil, menos de 2% da população é doadora de sangue (o ideal seria ao menos 3% da população), de acordo com o Ministério da Saúde. Homens podem doar de dois em dois meses, não excedendo quatro doações ao ano. Já as mulheres de três em três meses e, no máximo, três doações anuais.

Agendamento

O Hemocentro realiza o agendamento de doações de sangue por telefone, seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do governo estadual de São Paulo. A medida é incentivada para evitar aglomerações.

A instituição também recomenda que os doadores com disponibilidade de horário compareçam durante a semana para melhor distribuição dos agendamentos.

Os telefones para agendamento no Hemocentro de São José do Rio Preto são (17) 3201- 5055 e (17)3201-5151. A unidade fica aberta das 7h às 13h, inclusive aos domingos e feriados, na avenida Jamil Feres Kfouri, 80, Jardim Panorama.