Avaliação, realizada na quarta-feira (4), foi desenvolvida por docentes da graduação, em parceria com outras 19 Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo

O curso de Medicina da Unifev promoveu, na tarde desta quarta-feira (4), uma avaliação intitulada “Teste de Progresso (TP)”, com o objetivo de avaliar o desempenho de seus alunos. O exame, realizado no câmpus Centro, foi desenvolvido por professores da graduação, em parceria com outras 19 Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a avaliação dos resultados permite que a Instituição verifique as áreas em que os estudantes têm apresentado maiores dificuldades, na busca de correção e aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem de forma global e por áreas específicas.

“É a sétima vez que realizamos o TP aqui na Unifev, e esse teste é muito importante, pois nos permite pensar em ações que busquem melhorias contínuas, tanto a nível do estudante, individualmente, como também por turma, comparando os resultados com avaliações anteriores e identificando os ajustes necessários para cada etapa”, destacou.

Segundo uma das docentes da Medicina e responsáveis pelo TP, Profa. Ma. Marlene Chinelato, a realização do teste é uma grande conquista para a Instituição. “Após a conclusão do TP, os docentes do curso utilizam o gabarito do exame para ampliar as discussões em sala de aula acerca dos conteúdos abordados”, finalizou.