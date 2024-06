Rapaz de 20 anos é assassinado a tiros em represa de Guapiaçu

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada deste último domingo, (09/06/2024), na represa municipal de Guapiaçu (SP). Um dos autores foi preso no estado de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas, onde Gabriel Alvarenga Soares estava sendo socorrido por equipes de resgate e reanimado ainda no local. Ainda por circunstâncias a serem apuradas, um indivíduo chegou em um carro, efetuou quatro disparos de pistola calibre 6.35mm e fugiu em seguida, em alta velocidade.

Gabriel foi socorrido com vida e levado para o Pronto Socorro da cidade, mas momentos depois acabou não resistindo. O corpo dele foi levado para o IML de Rio Preto. No local do crime policiais apreenderam a chave da moto e também o celular da vítima.

Imagens de câmeras de segurança da cidade registraram o autor fugindo do município instantes depois de cometer o assassinato. Testemunhas disseram que ele é morador de Guapiaçu.

Após o crime, câmeras de segurança registraram que o assassino seguiu no sentido do estado de Minas Gerais. Policiais realizaram buscas e encontraram o indivíduo na cidade de Frutal (MG). Ele, que confessou o crime, disse que foi ameaçado pela vítima, onde foi conduzido ao plantão policial de Cedral (SP).

Já por volta das 22h de ontem, policiais militares de Guapiaçu e Cedral, conseguiram identificar e prender um segundo envolvido no homicídio. O suspeito, que seria o dono da arma utilizada no crime, foi encontrado no município de Cedral. Ele confessou que estava com o autor no momento do assassinato e que a arma era de sua propriedade, sendo que havia emprestado para o assassino e depois pegado de volta.

A pistola da marca Beretta, calibre 6.35 foi apreendida com um carregador e sem munições. O dono da arma disse que comprou ela no município de São José do Rio Preto (SP), pelo valor de R$ 5.000,00, com quatro munições intactas, as quais foram usadas para matar Gabriel.

O delegado de plantão de Cedral arbitrou fiança de dois salários mínimos para o autor do crime, que não foi paga e ele permaneceu preso. A arma e o celular dele foram apreendidos. Já o dono da arma foi apenas ouvido e liberado.

O corpo de Gabriel está sendo velado no velório de Guapiaçu e deverá ser enterrado às 17h desta segunda-feira, (10/06), no cemitério da cidade. Gazeta do Interior