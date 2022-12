Polícia Rodoviária apreende documentos de identidade falsos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens e uma mulher, suspeitos de integrarem uma quadrilha de estelionatários, na tarde da última terça-feira (06), na BR-153, em Nova Granada (SP). O trio estava com oito documentos de identidade falsos, escondidos sob o forro de um Renault/Clio com placas do Paraná.

Segundo a PRF, o veículo foi abordado porque o motorista fez uma ultrapassagem proibida diante da viatura policial. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos não apresentaram informações coerentes sobre o motivo da viagem. Durante uma vistoria no automóvel, os documentos com nomes diferentes, mas com a foto dos três envolvidos, foram localizados.

Para os policiais, eles disseram que usariam os documentos falsos para comprarem chips de celular. Eles foram encaminhados para a delegacia de Nova Granada, onde foram ouvidos e liberados.

O material foi apreendido; o veículo foi recolhido e encaminhado para um pátio.

Uma investigação será realizada para identificar possíveis vítimas dos golpistas.

SBT Interior