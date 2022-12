Frentista é esfaqueado em tentativa de latrocínio

Um frentista foi esfaqueado durante tentativa de latrocínio na madrugada desta quarta-feira, 7, em Rio Preto. Dois homens abordaram o frentista, que trabalhava no posto de combustíveis localizado no Jardim Paraíso. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar e o comparsa foi identificado, mas não localizado.

Segundo a Polícia Militar, a dupla abordou o frentista, anunciou o roubo e um deles esfaqueou o funcionário. Os suspeitos fugiram em um veículo e levaram o celular do frentista. A PM foi acionada e, com as características dos homens, realizaram patrulhamento pelo bairro.

Os policiais localizaram um veículo que aparentava estar abandonado e dentro apreenderam o crachá do frentista. Em pesquisa, a polícia constatou que o carro tinha sido furtado momentos antes da tentativa de latrocínio.

Em buscas pelas proximidades, um dos suspeitos foi localizado. Quando viu a viatura da polícia, tentou fugir entrando em um quarto de motel, mas foi contido. Ele foi preso no momento em que tentava jogar o celular do frentista no vaso sanitário.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. O comparsa foi identificado, mas até a manhã desta quarta, ainda não tinha sido preso.

O frentista foi socorrido e encaminhado a uma unidade de pronto atendimento, que até o momento não foi informada. Na manhã desta quarta, ele registrava a ocorrência na delegacia.

Diário da Região