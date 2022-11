Segundo a Polícia Civil, 17 pessoas foram atingidas pelo veículo. Duas meninas, de 10 e 11 anos, e três policiais militares estão entre as vítimas. Três seguiam internadas até a publicação desta reportagem. Ninguém morreu. Ao g1, Neusa Maria Mantovani de Almeida contou que participava do ato ilegal quando escutou o barulho do carro se aproximando. “Ele não respeitou, saiu por trás, veio pelo gramado e atingiu as pessoas. Não fazia 10 minutos que a polícia tinha chegado. Só escutei o ronco do carro e fui atingida”, relatou a vítima. Neusa de Almeida foi socorrida com dores nas costas, no tornozelo e no ombro. Ela recebeu atendimento e foi liberada no mesmo dia em que o caso aconteceu.