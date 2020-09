Força Tática prende “trio” de traficantes que guardava crack e maconha em tênis de criança em Votuporanga

G.H.T.C., de 19 anos, G.F.B.B., de 19 anos e uma adolescente de 14 anos foram detidos na Rua Rio Verde, zona norte da cidade.

Nesta sexta-feira (11), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona norte de Votuporanga/SP, quando adentraram pela Rua Rio Verde e avistaram três indivíduos em atitude suspeita saindo de uma residência, que ao notarem a aproximação da viatura tentaram rapidamente retornar para o interior da casa, possivelmente com intuito de frustrar à abordagem.

De acordo com informações, os militares acompanharam os indivíduos G.H.T.C., de 19 anos, G.F.B.B., de 19 anos, uma adolescente de 14 anos e, em busca pessoal localizaram porções de crack, maconha e dinheiro.

Em seguida, teria sido realizada buscas pela residência, onde foram localizadas várias porções de crack, todas prontas e embaladas para a venda aos dependentes químicos, inclusive parte da droga dentro de um tênis infantil, como apetrechos para manipulação da droga, e dinheiro possivelmente proveniente da traficância.

Diante do exposto, o trio que já é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes foi apresentado na Central de Flagrantes, juntamente com as 157 porções de crack, a porção de maconha, assim como os apetrechos e o dinheiro.

Após serem ouvidos pela autoridade policial, G.H.T.C., e G.F.B.B., foram presos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores ficando presos na carceragem e, posteriormente encaminhados à cadeia de Santa Fé do Sul/SP.

Já a menor infratora foi liberada na presença de sua mãe, após autuação por tráfico de drogas e associação do tráfico de drogas, permanecendo à disposição do Juizado da Infância e Juventude.