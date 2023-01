106 detentos não retornam aos presídios da região de Rio Preto após saída temporária

Prazo final para retorno dos reeducandos era até 16h de terça, 3

Mais de cem reeducandos beneficiados com a saída temporária de fim de ano não retornaram às unidades prisionais da região de Rio Preto e já são considerados foragidos. Somente no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) da cidade, o número de evadidos é de 94 homens. A informação é do juiz Evandro Pelarin, titular do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim) de Rio Preto.

Relatório divulgado nesta quarta-feira, 4, aponta que, dos 1.633 reeducandos que saíram do CPP de Rio Preto no dia 23 de dezembro, 94 não se apresentaram na penitenciária dentro do prazo estabelecido, que era 16h de terça-feira, 3.

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia registrou sete evasões, de 208 presos beneficiados com a saidinha. Já na penitenciária da cidade, todos os 19 reeducandos autorizados a passarem o fim de ano com a família retornaram.

No CDP de Icém, cinco de 176 homens não se apresentaram. Ao todo, o número de presos evadidos nas unidades prisionais da região é de 106.

“Já estou revogando todos os regimes semiabertos daqueles que não retornaram e mandando expedir mandados de prisão para retornaram ao regime fechado”, afirmou Pelarin.

Os dados do Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de Rio Preto ainda não foram divulgados. Relatório preliminar informou que 56 mulheres estavam aptas ao benefício.

Do total de detentos beneficiados, apenas 140 foram monitorados com tornozeleira eletrônica, o que representa 6%. O equipamento informa a localização de maneira instantânea.

Ao receber o direito à saída temporária, o preso deve fornecer um endereço da casa do familiar onde irá ficar nos dias de liberdade e não pode sair de lá no período noturno e nem frequentar locais com venda de bebidas alcoólicas.

Os nomes de todos os presos que não retornaram foram repassados para a Secretária de Segurança Pública (SSP) para que façam parte da lista dos procurados. Quando recapturados, automaticamente serão punidos com a regressão do regime semiaberto para o regime fechado, para cumprimento do restante da pena.