DIG de Votuporanga prende suspeito em flagrante por comércio ilegal de armas de fogo

Em uma operação coordenada pelos policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, com o apoio das equipes de Valentim Gentil e Cardoso, foi preso em flagrante um suspeito envolvido no comércio ilegal de armas de fogo. As investigações revelaram que o indivíduo atuava como despachante especializado na regularização de documentação para aquisição de armas e permissões de posse e porte, mas utilizava essa função para facilitar a venda ilegal de armamento e munições, inclusive para pessoas associadas a organizações criminosas.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, durante as apurações, foi identificado um cúmplice, que auxiliava o suspeito nas entregas das armas e munições. Com base nas evidências reunidas, a equipe policial solicitou e obteve um mandado de busca e apreensão, autorizado pelo Poder Judiciário.

No final da tarde de hoje, os policiais civis abordaram o suspeito quando ele retornava ao município, após viagem para buscar armas ou munições. Durante a revista, foram encontradas munições calibre 32 auto em seu poder. A operação continuou na residência dos investigados, onde foram apreendidos um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 32/20, um carregador de pistola calibre 380, além de munições de diferentes calibres e materiais utilizados no comércio ilegal de armamento.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à sede da DIG para os procedimentos legais. Posteriormente, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde aguardará audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.