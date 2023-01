ABSURDO: EM VOTUPORANGA, TUTORA RECEBE CARTA ANÔNIMA QUE AMEAÇA SEUS CÃES DE MORTE POR CAUSA DOS LATIDOS

Uma moradora da Rua Rio de Janeiro, em Votuporanga, recebeu uma carta, onde seus cães são ameaçados de morte por conta de latidos. A tutora ainda não sabe quem é o autor do bilhete, mas procurou a Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência para que o caso seja investigado.

A tutora também procurou também o vereador Chandelly Protetor que estará indo ao endereço para averiguação e cobrar da Polícia para que o autor seja identificado.

“Sabemos que perturbação do Sossego é crime, nos moldes do artigo 42 do Decreto-Lei Nº 3.688/41 e o que o autor da carta deveria fazer era buscar seus direitos, mas jamais fazer ameaças, pois os animais não têm culpa”, disse Chandelly Protetor.

