Polícia Ambiental prende dois caçadores por porte ilegal de arma em Jales

Na última segunda-feira, 14/08/2023, durante serviço noturno de Atividade Delegada Agro, na área rural do município de Jales/SP, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental abordaram um veículo com dois ocupantes que estavam em local propício para prática de caça de animais silvestres.

Realizada vistoria no veículo foram encontradas duas espingardas sem documentação, além de munição e petrechos utilizados para caça.

Os infratores foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzidos até a Central da Polícia Judiciária de Jales, sendo ouvidos e liberados após pagamento de fiança. Foram também autuados administrativamente pela infração de caça.