Vítimas de acidente grave em rodovia serão enterradas hoje

Serão enterrados na tarde desta quarta-feira (16/8), no cemitério de Monte Aprazível, no interior de São Paulo, os corpos de Osvaldo Ribeiro dos Santos Júnior e Francisco Antônio Brait. Eles morreram em um grave acidente registrado ontem, na rodovia Feliciano Sales Cunha, no município.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, as vítimas seguiam em um carro quando o motorista precisou frear para evitar o atropelamento de um cachorro. Um caminhão que vinha logo atrás, no mesmo sentido de direção, não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do automóvel. O veículo parou na pista contrária.

Ainda de acordo com a PM, um ônibus com trabalhadores rurais bateu transversalmente contra o carro. Osvaldo e Francisco não resistiram ao impacto do acidente. Uma equipe de resgate constatou o óbito das vítimas.

O trânsito chegou a ficar parado por algum período, mas foi liberado ainda ontem. SBT Interior