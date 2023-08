Centenas de pais, avôs e padrinhos se emocionaram com as homenagens em celebração ao Dia dos Pais; apresentações foram realizadas no Complexo Poliesportivo

Uma noite especial, repleta de demonstrações de amor e gratidão em celebração ao Dia dos Pais, comemorado no último domingo (13/8). Assim foi a comemoração dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I do Colégio Unifev que se apresentaram para homenagear os pais na sexta-feira (11/8), no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

A abertura do evento iniciou com as boas-vindas da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes. “Hoje estamos homenageando os papais, os vovôs, os padrinhos que exercem essa função paterna. As crianças interagiram em cada preparativo, se preparam e estão bastante emotivas para este momento, e a gente vê a emoção também nos olhinhos dos pais. Tudo foi preparado com muito carinho”.

Pais, avôs e padrinhos se emocionaram ainda no início, com as canções interpretadas pela professora de música, Madja Morais, em uma emocionante apresentação.

“Nós nos preocupamos com todas as apresentações, termina uma e já estamos pensando na próxima. Há algum tempo estávamos idealizando como seria a organização das festividades em celebração dos pais. Nessas homenagens, as crianças se sentem felizes, motivadas e emocionadas em demonstrar esse amor”, conta Madja.

Claiton Fontoura é pai da Ana Alice, aluna do Pré I e diz que a expectativa é sempre grande para este dia de muitas emoções. “É uma alegria imensa, a apresentação foi linda! Agradeço à escola em promover este momento para nós, pais, porque essa memória fica para o resto da vida, e nós ficamos bastante emocionados”.

Os papais também foram presenteados ao final do evento.