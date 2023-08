Governo de SP abre 555 vagas em cursos profissionalizantes na região

Programa Qualifica SP é voltado para jovens de 16 a 24 anos de idade que buscam qualificação para o primeiro emprego

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para 555 vagas em cursos gratuitos na região de São José do Rio Preto para a qualificação profissional de jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho. No estado de São Paulo são 15 mil vagas no total.

As vagas na região são para os municípios de Catanduva (150), Fernandópolis (30), Jales (60), Mirassol (50), Novo Horizonte (20), Sales (40), Santa Fé do Sul (60), São José do Rio Preto (75), Urupês (20) e Votuporanga (50) para os cursos de Excel Aplicado à Área Administrativa; Gestão de Pequenos Negócios; Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais; Técnicas de Atendimento; Criação de Sites e Plataformas Digitais; Desenvolvimento de E-commerce; Desenvolvimento de Software para web e celular; Auxiliar de Vendas e Introdução a Banco de Dados.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site. As aulas têm previsão de início em setembro.

Além dos cursos presenciais, estão abertas opções no formato remoto nas áreas de tecnologia, Gestão & Negócios e Saúde. São 9.116 vagas disponíveis e a inscrição pode ser feita também pelo site.

Os cursos foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mundo do trabalho e abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, Automotivo e Saúde. De acordo com o IBGE (2022), cerca de 30,9% da população jovem do Estado de SP estão desocupados; muitos em emprego informal, sem formação mínima para acessar o setor produtivo.

As opções de cursos têm duração de 120 horas e poderão ser realizadas ao longo de quatro meses no formato presencial ou remoto, com aulas ao vivo. As aulas presenciais serão realizadas em instituições de ensino parceiras, como Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS), de 75 municípios do estado de São Paulo.

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes para jovens

Prazo: até 21 de agosto de 2023

Site: www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional, ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcrédito do Banco do Povo. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).