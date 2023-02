Princípio de incêndio em empresa mobiliza bombeiros

Um princípio de incêndio mobilizou pelo menos cinco equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira, (16/02/2023), em uma empresa no bairro Cristo Rei, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações apuradas no local, vigias de empresas próximas teriam visto a fumaça saindo do barracão, por volta das 21h30 e acionaram os bombeiros. Pelo menos três caminhões e duas viaturas foram deslocados e, como não havia ninguém dentro, eles arrombaram os portões, desligaram a energia e entraram no prédio.

Segundo os bombeiros, a fumaça saia de uma espécie de caldeira, que realiza o derretimento de metais. Há suspeita de que o exaustor tenha apresentado problema, o que teria provocado a fumaça excessiva.

A fumaça foi rapidamente contida e felizmente não houve prejuízos.