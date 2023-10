Foragidos da Justiça são capturados em Fernandópolis, Votuporanga e Pontalinda

Em uma ação coordenada, policiais militares do Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior, localizado em Fernandópolis, detiveram quatro indivíduos que estavam com mandados de prisão em aberto. A operação foi o resultado de um patrulhamento preventivo, com foco no cumprimento de ordens judiciais.

As prisões aconteceram em locais públicos e em residências. Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais, que agiram com base nas informações dos mandados de prisão emitidos anteriormente.

Dos detidos, dois foram apreendidos em Fernandópolis, sob a jurisdição da 1ª Companhia da Polícia Militar. Outro foi capturado em Votuporanga, área de responsabilidade da 3ª Companhia. O último foi detido em Pontalinda, que se enquadra na zona de atuação da 2ª Companhia, com sede em Jales.

Após a detenção, todos os indivíduos foram conduzidos às Centrais de Polícia Judiciária correspondentes às suas áreas de captura. Lá, permanecem à disposição da Justiça, aguardando os próximos passos do processo legal.