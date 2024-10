Polícia prende casal de assaltantes em flagrante após roubo em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na madrugada desta terça-feira (15), um casal de assaltantes que havia acabado de roubar uma pessoa no centro da cidade.

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na madrugada desta terça-feira (15), um casal de assaltantes que havia acabado de roubar uma pessoa no centro da cidade. Os acusados renderam a vítima e, mediante ameaça e violência, roubaram R$ 200, documentos pessoais e cartões bancários dela.

De acordo com os registros policiais, os militares faziam patrulhamento quando foram acionados pela vítima que informou que havia sido roubada há poucos instantes por um casal, mediante uso de força física e grave ameaça, sendo subtraídos a quantia de R$200 documentos pessoais e cartões bancários.

Após tomarem ciência dos fatos, os policiais iniciaram as diligências em busca dos criminosos e conseguiram localizar os suspeitos no cruzamento da rua Alagoas com a São Paulo, bem no centro de Votuporanga. Após abordagem e revista pessoal, apenas a quantia de R$30 foi localizada.

Em contato com a vítima, esta reconheceu os dois presos como os autores do crime. Diante dos fatos os dois ladrões foram presos em flagrante e conduzidos à Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça. Jornal A Cidade