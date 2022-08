Polícia Civil prende cinco traficantes na região de Jales

Investigadores do SIG Sul do 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto (SP), em parceria com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Jales e a Polícia Civil de Santana da Ponte Pensa, na região, prenderam cinco traficantes de drogas em uma ação conjunta nesta sexta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho de combate ao narcotráfico deve continuar em andamento pela noite e madrugada. Até às 17h53 de hoje foram apreendidos 2 mil comprimidos de ecstasy e um quilo de Skank. Além dos cinco criminosos presos, um homem foi abordado.

Região

Durante a semana, os policiais atuaram em Ilha Solteira e em Novo Horizonte (SP), em ações de combate ao tráfico de drogas.

Em Ilha Solteira foram apreendidos aproximadamente 600 gramas de Skank e Haxixe. A ação foi feita em parceria do SIG 1º DP com a delegacia local.

Já em Novo Horizonte, os policiais civis de Rio Preto também apreenderam oito pés de maconha e 249 gramas de Skank embaladas.

Os envolvidos foram detidos.