Polícia Civil de Valentim Gentil recupera 47 impressoras furtadas em loja de informática

Na tarde de hoje, Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Valentim Gentil, apreenderam 47 Impressoras provenientes de furto.

Devido as investigações iniciadas no Inquérito Policial, em trâmite na Delegacia de Polícia de Valentim Gentil, onde se apura o Crime de Furto de Carga, os policiais obtiveram informações de que em uma loja de informática, situada na cidade de Votuporanga/SP, haviam Impressoras provenientes do Furto de Carga ocorrido na cidade de São Paulo/SP.

De posse dessas informações, dirigiram-se até a Loja de Informática e verificaram o estoque de Impressoras e constataram que 47 delas se tratavam das Impressoras que haviam sido furtadas.

Tal reconhecimento foi possível porque os Policiais realizaram o comparativo do número de série das Impressoras que estavam no estabelecimento com o número de série das Impressoras furtadas.

As Impressoras foram apreendidas e a Loja de Informática será investigada.