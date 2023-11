Homem morre carbonizado em engavetamento na BR-153

Trânsito estava parado por causa de obras

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, morreu carbonizado em um engavetamento envolvendo quatro veículos, nesta segunda-feira (13), na BR-153, em Onda Verde. O carro pegou fogo depois de ser atingido na traseira por um caminhão caçamba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito estava parado devido a obras na pista. O acidente aconteceu quando um caminhão caçamba não conseguiu parar e acertou a traseira do carro. Outro carro e outro caminhão também se envolveram no engavetamento.

O carro em que estava a vítima pegou fogo antes que ela fosse retirada do local. O condutor morreu carbonizado.

Já o condutor do outro carro recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro de Onda Verde e o motorista do caminhão caçamba foi levado para a UPA Tangará, em Rio Preto.