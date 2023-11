Uma triste notícia abalou as cidades de Tanabi e Monte Aprazível após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na Rodovia Bady Bassit, que liga os dois municípios. Nesse terrível incidente, perdeu a vida Weliton Rafael Ferreira, um cidadão tanabiense de 41 anos de idade, que pilotava sua motocicleta com sua filha Maria Clara na garupa. O acidente, que ocorreu durante a noite deste domingo, também deixou gravemente ferido o jovem Jorge Luiz, morador de Monte Aprazível.

As circunstâncias que levaram a essa colisão estão sob investigação pelas autoridades, mas o resultado é uma profunda tristeza para ambas as comunidades. Weliton Rafael Ferreira chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa de Tanabi, sendo posteriormente transferido para o Hospital de Base.

Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada. Seu corpo está sendo velado no Velório Central de Tanabi, com o sepultamento marcado para as 17:00 horas no Cemitério Jardim da Igualdade.