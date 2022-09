Bandido que matou seguranças de boate teve prisão negada pela Justiça de Potirendaba

Um dos bandidos que matou os dois seguranças de uma boate de São José do Preto (SP), na madrugada do último sábado (27/08/2022), teve sua prisão negada pela justiça de Potirendaba (SP), antes do crime. Ele e outro indivíduo são suspeitos de ter assaltado um supermercado em Potirendaba no dia 26 de julho.

Conforme a Gazeta mostrou, a dupla chegou em uma moto, anunciou o assalto, e fugiu levando mais de R$ 20 mil em dinheiro. De acordo com a Polícia Civil de Potirendaba, antes, eles teriam praticado ainda outros quatro roubos em Guapiaçu.

Após o crimes, equipes de investigação da cidade conseguiram identificar os ladrões e no dia 10 de agosto a polícia pediu então a prisão temporária de um deles, que foi aceita pelo Ministério Público, porém, negada pela justiça da cidade no dia 11 de agosto. A prisão temporária, que tem o prazo de 5 dias, pode ser prorrogada e serve para coletar provas durante o andamento das investigações.

Além do mandado de prisão, a justiça negou ainda um mandado de busca na casa do suspeito, para tentar localizar a arma utilizada no crime. No dia 12 de agosto, a dupla assaltou uma Casa Lotérica de Cedral e um supermercado de Uchoa (SP).

15 dias depois os dois criminosos foram até a boate Baiúca, em Rio Preto, onde, após se envolverem em uma confusão, foram colocados para fora pelos seguranças. Durante a madrugada eles voltaram ao local e mataram os dois com diversos tiros.

Após cometer o crime, a dupla fugiu para Guapiaçu e abandonou uma motocicleta, dois capacetes e duas blusas de moletom às margens da rodovia Assis Chateaubriand. Ainda no sábado do dia 27/08, policiais civis de Potirendaba, que já investigavam os dois, conseguiram prender um deles. Levado para a Central de Flagrantes de Cedral, L.F.S., de 26 anos, confessou os roubos e também o duplo homicídio dos seguranças.

No domingo (28/08), o segundo indivíduo, F.D.S., de 27 anos, foi preso por policiais às margens da Assis Chateaubriand. Depois de ser resgatado pelos policiais, ele teria apresentado nome falso, mas em seguida confessou que era o autor do duplo homicídio dos seguranças.

Ao ser interrogado, o criminoso afirmou que estava na garupa da moto e que foi ele quem atirou para matar o segurança e agente penitenciário, Fernando Costa Chagas de 42 anos. Disse ainda que não tinha intenção de matar a outra segurança, Silmara da Silva, de 52 anos, mas que ela teria entrado na frente no momento em que ele atirava.

Além dos roubos praticados em Potirendaba e também do assassinato dos seguranças, L.F.S. possui passagem por tráfico de drogas em Guapiaçu e F.D.S. passagem por latrocínio no estado do Piauí.

A Gazeta tentou contato nesta última quinta-feira (01/09), com o juiz da Potirendaba, Marco Antonio Costa Neves Buchala, no fórum de Potirendaba, para comentar o assunto, mas fomos informados que ele não viria ao fórum na quinta (1) e sexta-feira (2).