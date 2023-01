Garoto de 16 anos morre em acidente de moto em Votuporanga

Um adolescente de 16 anos morreu nesta madrugada (31) em um acidente de motocicleta em Votuporanga. Foi uma colisão contra caçamba de entulho.

A Polícia Militar foi chamada pela equipe de socorro do SAMU. Já o SAMU foram acionados para atendimento na rua Fioravante Poiane, no bairro Jardim Santos Dumont, mas quando chegaram ao local não havia ninguém.

Após a mobilização das equipes, os policiais foram avisados que a vítima havia sido levada ao Pronto Socorro por populares, mas chegou sem vida, tendo dado entrada às 3h58.

De acordo com informações prestadas por familiares à polícia, o menor estava em um evento no Parque da Cultura e ao retornar para casa teria saído com a moto do pai, sofrendo a fatalidade.

Jornal A Cidade