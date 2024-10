Polícia Ambiental flagra rinha de galos em Monte Aprazível e autua 10 pessoas

Em uma operação realizada neste fim de semana, equipes da Polícia Militar Ambiental flagraram um grupo de dez pessoas envolvidas na organização e participação de uma rinha de galos em Monte Aprazível. No local, foram encontrados 17 galos da raça ‘índio’, todos com as esporas mutiladas e alguns com ferimentos recentes, resultantes dos combates forçados.

Durante a ação, os policiais também apreenderam diversos objetos utilizados na prática ilegal, incluindo dois rebolos, balanças, troféu, esporas artificiais de plástico, anilhas de identificação e biqueiras de aço, equipamentos típicos desse tipo de atividade cruel e proibida.

Das dez pessoas presentes, oito foram autuadas pela participação direta nos embates, enquanto outras duas responderão pela promoção do evento. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária, que irá analisar as provas colhidas e determinar se os envolvidos serão responsabilizados criminalmente pelos maus-tratos aos animais.

A prática de rinha de galos é considerada crime ambiental no Brasil, sendo prevista em lei a punição para todos os que organizam ou participam dessa atividade, caracterizada como maus-tratos aos animais.