Homem morre após ser atropelado por carro ao tentar atravessar rodovia

Um pedestre foi atropelado e morreu na noite desta terça-feira (6) em Rio Preto. De acordo com informações da polícia, os fatos foram registrados por volta de 19h30, no km 179+100 (leste) da rodovia Assis Chateubriand (SP-425), sentido Rio Preto a Guapiaçu.

Os relatos ainda são preliminares, mas dão conta de que envolveu uma caminhonete S-10, que atropelou um homem de 49 anos (não teve outros dados revelados). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima morreu ainda no local. O motorista testou negativo para álcool no sangue, de acordo com a PRF e alegou “que a pessoa surgiu do nada na frente do veículo, não tendo tempo de evitar o choque”.

No momento do acidente, o pedestre chegava do trabalho, indo para casa, e tentou atravessar a rodovia para ter acesso a chácara onde vivia. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. (Com informações da PRF/Colaborou Bia Menegildo)