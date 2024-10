Operação da PM prende cinco pessoas em Votuporanga e apreende drogas

Na última sexta-feira (25), uma ação coordenada pelas equipes de Força Tática de Votuporanga, com o apoio tático do 16º Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis, resultou na prisão de cinco criminosos e na apreensão de drogas em Votuporanga. A “Operação Saturação”, planejada pelo 1° Tenente Lesandro, subcomandante da 3ª Companhia (Votuporanga), e pelo 1° Tenente Liberato, subcomandante da 1ª Companhia (Fernandópolis), contou com o suporte do coordenador operacional do batalhão, Mator Takebe.

A operação visou fortalecer a segurança na cidade por meio de policiamento ostensivo e da prevenção a crimes graves, como roubos, furtos e tráfico de entorpecentes. Segundo a Polícia Militar, foram realizadas prisões de três procurados pela Justiça, impedindo a continuidade de suas atividades criminosas. Além disso, outros dois criminosos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, com 250 gramas de cocaína apreendidas.

Após o encerramento da operação, os policiais participaram de um treinamento focado no atendimento de ocorrências de alta complexidade, como furtos e roubos a banco, que podem envolver ferimentos de policiais. Durante o treinamento, ministrado pelos tenentes Lesandro e Liberato, foram abordadas táticas de patrulha em áreas de alto risco e técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para casos de feridos.

Na fase prática do treinamento, realizada em Valentim Gentil, os policiais participaram de uma simulação de furto a caixa eletrônico, onde um policial foi “ferido” durante a ocorrência. A equipe de Força Tática praticou a aproximação do local, realizou o APH tático e executou a extricação e o socorro ao ferido, sob a supervisão dos tenentes Lesandro e Liberato. A operação reforçou o preparo dos agentes para enfrentar situações de alta periculosidade e aumentou a sensação de segurança na região.

* Com informações de Jornal A Cidade