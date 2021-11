Rapaz é condenado a 10 anos por tentativa de homicídio

A Justiça de Fernandópolis condenou no início da noite desta terça-feira, dia 23, André Garbim, acusado pelo Ministério Público pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em uma loja de conveniência em uma das principais avenidas da cidade. O fato ocorreu em 2018.

A sentença do juiz Vinícius Castrequini Bufulin da 2ª Vara Criminal, com base na decisão do Juri Popular, fixou a pena em10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, ou seja, em regime fechado, com mandado já expedido pela Justiça no ato da decisão.

André Garbim tentou matar outro rapaz com uma faca depois de uma discussão no antigo Posto BR por causa de bebida alcoólica.

Cabe recurso ao Tribunal de Justiça de são Paulo.