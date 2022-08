Operação da Polícia Civil prende trio, drogas e munições em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ação da DISE contou com apoio da DIG e atuou em alvos nos bairros Matarazzo e Cidade Nova.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP prenderam nesta terça-feira (2.ago), três indivíduos, além de apreender drogas, munições, carregadores para pistola, apetrechos utilizados no tráfico e dinheiro.

De acordo com o apurado pela reportagem do Diário de Votuporanga, a operação que contou com apoio de agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foi deflagrada visando combater o tráfico de drogas, roubos e posse ilegal de armas.

Em um endereço no bairro Matarazzo, na zona sul, os policiais encontraram na casa de F.B.S., de 23 anos, 650 gramas de maconha que renderia cerca de 216 porções da droga, 20 gramas de crack que renderiam 100 porções e 56 gramas de cocaína que renderiam 168 porções do entorpecente para serem comercializadas à dependentes químicos.

Em seguida, na residência de R.N.P., de 20 anos, na Rua João Fernandes Filho, no bairro Cidade Nova, os policiais civis localizaram dois carregadores de pistola 9mm e 30 munições intactas para o mesmo calibre.

Simultaneamente, outra equipe da Polícia Civil esteve na casa de C.H.A.N., de 24 anos, na Rua Alfeu Sartori, onde nas buscas localizaram duas pedras de crack que após preparadas e embaladas renderiam aproximadamente 75 porções da droga, além de material para o preparo das porções e dinheiro que seria fruto da traficância.

Os indivíduos foram apresentados na sede da DISE, onde foram ouvidos pelo delegado de polícia, Allan Soares, e autuados pelos respectivos delitos, sendo colocados à disposição da Justiça em unidades prisionais. Diário de Votuporanga