Motorista fica preso nas ferragens em acidente na rodovia Euclides da Cunha

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um motorista de 21 anos ficou ferido após perder o controle da direção e colidir contra o guard raill na rodovia Euclides da Cunha próximo ao trevo do bairro Brasilândia em Fernandópolis . O fato aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 12

De acordo com informações preliminares, o motorista do Ford/Fiesta que é de Valentim Gentil, seguia no sentido Fernandópolis a Estrela d´Oeste quando o acidente aconteceu.

Ele ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado com ajuda do Corpo de Bombeiros, recebendo os primeiros socorros no local e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis pelo Samu.