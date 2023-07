Idoso de 62 anos morre em grave acidente na Assis Chateaubriand

Um idoso de 62 anos morreu em um grave acidente no fim da noite deste último domingo, (02/07/2023), na rodovia Assis Chateaubriand, no município de Planalto (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), V.N.I. seguia em um Jeep por volta das 23h50, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria perdido o controle da direção e batido de frente com um caminhão com placas do Paraná, que estava carregado com placas solares.

O idoso, morador de São José do Rio Preto (SP), ficou preso nas ferragens e morreu no local. Já o caminhoneiro sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser enterrado em Rio Preto. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão apuradas.