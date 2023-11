Rapaz é preso após bater carro que foi roubado na casa do amigo em Guararapes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um jovem de 19 anos foi preso acusado de assaltar o amigo, um açougueiro de 30 anos, e roubar o carro do padrasto dele, uma TV e um telefone celular, na manhã deste domingo, em Guararapes. O veículo, um Fiat Mobi, foi encontrado batido em uma árvore no bairro Copacabana.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na casa do açougueiro, o qual foi acordado por volta de 8h30. A vítima relatou que seu amigo anunciou o assalto e exigiu o telefone celular e também que ele fizesse um pix. O açougueiro se trancou no banheiro e gritou por socorro.

O autor fugiu levando o celular, uma TV de 32 polegadas e o carro do padrasto do açougueiro, um Fiat Mobi, que foi encontrado batido por volta das 11h na avenida Princesa Isabel. Após diligências policiais militares encontraram o autor, que foi levado à delegacia e ficou preso em flagrante. RP10