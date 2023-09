Mulher presa em Araraquara enviava drogas para a região de Rio Preto

Uma mulher, identificada e investigada pelo Núcleo de Polícia Judiciária dos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto foi presa em flagrante na última quarta-feira (20/9) com drogas sintéticas, maconha e cocaína, em Araraquara, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que ela fornecia entorpecentes para endereços na região de Rio Preto.

Ainda segundo a polícia, as investigações começaram após a prisão de um metalúrgico de 27 anos, morador do Jardim Ipê, em Novo Horizonte. A prisão do suspeito foi feita por meio de uma operação feita com o apoio operacional da delegacia Seccional do município e do SIG de Itajobi.

Os investigadores descobriram que o homem receberia tijolos de maconha embalados a vácuo e apetrechos para embalar e pesar a droga. O material enviado pela mulher seria entregue na casa dele.

Após todos os levantamentos, foi feito contato com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Araraquara. Com as informações obtidas com o SIG Sul do Núcleo de Polícia Judiciária dos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de Rio Preto, as equipes deram continuidade nos trabalhos e ontem prenderam a investigada em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes.

Ao todo foram apreendidos: 147 comprimidos de ecstasy, 28 micropontos de LSD, 5 porções de MD (popularmente conhecido como Michael Douglas ou Cristal), além de maconha e cocaína. Com a criminosa também haviam materiais para pesar e embalar as drogas.

Ela ficou presa em Araraquara, à disposição da Justiça.