Homem agride companheira, ameaça policiais com facão e acaba preso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Após agredir e ameaçar a companheira, homem de 52 anos ameaçou bater em policiais militares e terminou preso nesta quarta-feira (20) no bairro São Francisco, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, foi necessário acionar reforço para conter o suspeito, que seria usuário de drogas.

Agentes declararam que era por volta de 22h50, quando patrulhavam pelas imediações e foram acionados devido a um caso de violência doméstica. No local, receberam informação da vítima, mulher de 49 anos, que “conheceu o companheiro por uma rede social há dois meses e o convidou para morar com ela. Durante a noite, tiveram uma discussão e ele danificou o imóvel, bem como a ameaçou de morte e a agrediu ao arremessar uma cadeira, que lhe acertou o braço”.

Neste momento, o suspeito saiu de casa armado com um facão e foi em direção aos policiais dizendo “que os mataria”. Somente após a chegada do reforço, o envolvido soltou a arma e foi detido. Mesmo assim, voltou a ameaçar de morte a mulher, bem como os agentes, “caso fosse preso”.

Aparentemente, ele não estava embriagado, mas é usuário de drogas e ostenta antecedentes criminais. Recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde a vítima optou prontamente por representar criminalmente (abrir processo) contra o homem devido aos fatos. https://www.jornaldointerior.ne