Arma furtada em Votuporanga estava com traficante em Tanabi

Depósito de gás e água era fachada para o crime. Mais de R$140 mil apreendidos

Um falso comerciante de gás e água mineral de Tanabi foi preso ontem (3) por tráfico e posse irregular de arma de fogo. Além de cocaína, ele tinha um revólver furtado em Votuporanga em 2012.

O flagrante foi da Polícia Militar que contou com apoio do canil do BAEP de Rio Preto. Durante a fiscalização no depósito, o criminoso admitiu ter um revólver na sua residência, que fica no mesmo local, além de porções de drogas para consumo próprio, tendo sido encontradas porções de maconha em um vidro no interior da moradia.

No decorrer da ‘faxina’ policial no local , os animais adestrados contra o tráfico indicaram faro suspeito em um galão plástico próximos aos botijões de gás, no interior do qual havia mais de 6 kg de cocaína em sacos plásticos.

Também foram apreendidas espingardas, munição e acessórios e mais de R$140 mil. O traficante que utilizava o estabelecimento como ‘fachada’ foi preso em flagrante pelos crimes e pode pegar mais de 20 anos de cadeia.

Confira a lista do que foi apreendido no local:

– 01 Revólver calibre 38, marca Taurus, modelo oxidado com capacidade seis tiros desmuniciado

– 01 coldre para revólver de nylon

– 01 Espingarda Carabina calibre 32, marca Rossi, modelo cano duplo, nº 1ºRGB21499 desmuniciada

– 01 Espingarda Carabina de pressão, marca Hatsan, modelo 5.5

– 01 Espingarda Carabina de pressão, marca Rossi, modelo 5.5, nº D55048085

– 41 munições intactas calibre 38

– 02 balanças pequenas de precisão

– 01 balança grande (usada para pesagem de objeto maior) marca Ramuza.

(Referente ao revólver encontrado, este foi confirmado em pesquisa tratar-se de objeto furtado na cidade de Votuporanga/SP no ano de 2012.)

Foram encontrados ainda no interior da residência, em valores:- R$ 126.940,00 (cento e vinte e seis mil novecentos e quarenta) guardadas em bolsas tipo viagem, em cédulas de papel moeda

– R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos) divididos em três folhas de cheques

– R$ 2.430,00 em papel moeda no interior da carteira pessoal do traficante.

– R$ 2.377,00 (dois mil trezentos e setenta e sete) em moedas de 1 Real)

– R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito) em moedas de 50 centavos de Real,

VALOR TOTAL APREENDIDO = R$ 140.775,00

(Com Cícero Brandão – Dinâmica FM)