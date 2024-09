Indivíduo procurado pela Justiça é capturado pela Polícia Militar em Votuporanga

Durante patrulhamento tático realizado pela Polícia Militar na zona sul de Votuporanga, um homem condenado foi capturado. A ação fez parte da “Operação Impacto”, voltada para a prevenção criminal.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, próximo ao antigo Forró Roda Viva, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, agachado em um local ermo. Ele foi abordado e revistado, porém, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar consulta no sistema PRODESP, constatou-se que o homem possuía um mandado de prisão em aberto, com uma pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça para cumprimento da pena. A Polícia Militar segue intensificando ações de combate à criminalidade na cidade.

