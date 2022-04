Polícia Ambiental prende procurado por latrocínio em Fernandópolis

A Polícia Militar Ambiental prendeu na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Jardim São Francisco, em Fernandópolis (SP), um homem procurado pelos crimes de latrocínio e formação de quadrilha.

Segundo a corporação, o suspeito, de 44 anos, foi abordado durante uma fiscalização de rotina.

Ele não estava com nada de ilícito, mas os policiais pesquisaram o nome dele no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e encontram um mandado de prisão em aberto.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia de Fernandópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda segundo a polícia, o suspeito está envolvido com uma ocorrência de latrocínio contra um comerciante de Fernandópolis.