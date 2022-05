Furto de galinhas é registrado em Jales

Na segunda-feira, 2 de maio, um boletim de ocorrência envolvendo furto em uma propriedade foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jales.

De acordo com as informações, a vítima que possui a propriedade na Rua Otávio Graziani, notou que estavam faltando alguns objetos no espaço e também sentiu falta de algumas galinhas.

No final de semana, uma pessoa da família foi até a propriedade e encontrou rastros pelo quintal. Ao averiguar, também sentiu falta de mais galinhas. Durante procura, foram localizados em um espaço de terra restos das aves que estavam enterrados.

O caso será investigado.

